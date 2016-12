Noordwijker (23) aangehouden voor zestig kilo illegaal vuurwerk

NOORDWIJK - De politie heeft woensdagavond zestig kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning aan de Alk in Noordwijk. Een 23-jarige Noordwijker is aangehouden.

Door Internetredactie - 22-12-2016, 19:25 (Update 22-12-2016, 19:25)

De politie kwam de verdachte op het spoort toen agenten woensdagavond een harde knal hoorden op de Nachtegaalslaan. Daar bleek een 22-jarige Noordwijker aan zijn hand gewond te zijn geraakt na het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. Deze jongen werd aangehouden.

Verder onderzoek leidde de politie naar de woning aan De Alk. Hier werden onder andere mortieren en Cobra´s in beslag genomen.

De 23-jarige Noordwijker werd hier aangehouden. Hij wordt verdacht van het voorhanden hebben en verkopen van zwaar vuurwerk en zal op het politiebureau worden verhoord.