Lisse wil de groenste zijn

LISSE - De gemeente Lisse strijdt volgend jaar mee om de titel ’Groenste dorp van Nederland’. De competitie gaat op 1 februari van start in Beek en Donk, in 2016 winnaar in de categorie dorpen van de groencompetitie ’Entente Florale’.

Door Ed Olivier - 23-12-2016, 7:18 (Update 23-12-2016, 7:18)

Entente Florale Nederland organiseert de wedstrijd tussen steden en dorpen in 2017 voor de negentiende keer. Meer dan 160 gemeenten zijn al door een vakkundige jury beoordeeld op hun groenbeleid.

Bij de steden doen in 2017 Den Haag, Waalwijk, Leidschendam-Voorburg en Purmerend mee....