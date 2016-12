Drie aanhoudingen om drugs in Bollenstreek

NOORDWIJKERHOUT - Drie mannen zijn dinsdag aangehouden op diverse plekken in de Bollenstreek bij een drugsactie van de politie.

Door Internetredactie - 22-12-2016, 21:59 (Update 22-12-2016, 22:57)

Een 59-jarige man uit Sassenheim werd in Noordwijkerhout aangehouden toen in een woning aan de Pletterij zestien zakken met henneptoppen werden aangetroffen. Het was overigens de tweede keer dat in deze woning verdovende middelen werden aangetroffen.

Op het Seringenplantsoen in Rijnsburg werd een 43-jarige Rijnsburger aangehouden. In de woningen werden 35 stekken en vijfhonderd gram aan henneptoppen gevonden. In een andere woning in Rijnsburg aan de Kanaalstraat werden op een zolder 210 hennepplanten aangetroffen. Hier werd ook illegaal stroom afgetapt, er was tijdens de inval niemand in de woning aanwezig.

In Katwijk ontdekte de politie in een kweektent 127 hennepplanten in een woning aan de Zonnebloemstraat. Een 31-jarige Katwijker werd hiervoor aangehouden. .