Vrouw fietst in Hillegom het water in

HILLEGOM - Een vrouw is donderdagavond bij de Wilhelminalaan in Hillegom het water in gefietst. Zij kon gered worden door een voorbijganger.

Door Jan Balk - 23-12-2016, 8:13 (Update 23-12-2016, 8:15)

Rond 22.00 uur zag een voorbijganger volgens een bericht van de politie op Facebook het schijnsel van fietsverlichting in het water. Het was toen nog onduidelijk of er ook een persoon in het water lag.

De brandweer heeft daarom een duiker in het water gelaten om te zoeken. Tijdens de zoektocht meldde een getuige dat hij eerder een man en een vrouw had zien fietsen. Deze getuige had ook gezien dat de vrouw het water in was gefietst en had haar uit het water geholpen. De man en de vrouw zijn hun weg daarna al slingerend richting huis vervolgd.

De brandweer heeft de fiets uit het koude water kunnen halen. Het rijwiel staat warm en droog op het politiebureau in Lisse.