Katwijkse kerken steken met film het kerstverhaal in een modern jasje

KATWIJK - Elfjarigen in de rol van Jozef en Maria en een bakfiets in plaats van een ezel. Voor het filmproject ’Kerstfeest is altijd dichtbij’ is het kerstverhaal in een modern jasje gestoken.

Door Marlies Vordingbollenstreek@leidschdagblad.nl - 23-12-2016, 9:39 (Update 23-12-2016, 9:39)

De productie is morgen te zien in de Dorpskerk in Katwijk tijdens de kerstgezinsdiensten om 17.00 en 19.00 uur. Ook wordt de film van tweede kerstdag tot oudjaarsdag een keer per dag uitgezonden door RTV Katwijk. ,,We blijven dicht bij het verhaal, maar maken zo nu en dan ook een leuk uitstapje’’, aldus regisseur Theo van Zuijlen.

In februari begon een projectteam, bestaande uit de regisseur en vrijwilligers van de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk, met de voorbereidingen voor de film. Dankzij een flyeractie in de jeugdgroepen van beide godshuizen werden de rollen snel verdeeld. ,,We kozen voor kinderen in de hoofdrol, omdat zij heel natuurlijk overkomen. Een volwassen Jozef en Maria doen het ongetwijfeld ook heel goed, maar de kinderen kennen het verhaal en acteren geloofwaardig’’, zegt Van Zuijlen

De keuze voor een alledaagse versie van het verhaal is volgens hem vrij logisch. ,,Qua entourage is het natuurlijk gemakkelijk’’, legt hij uit. Maar er zijn meer voordelen. ,,De film is in principe bedoeld voor kinderen, maar we willen het ook voor de ouders leuk maken.’’ Om de boodschap van Kerstmis over te brengen, zitten er volgens de regisseur dubbele bodems in de film. ,,Jozef en Maria waren bijvoorbeeld ook vluchtelingen.’’

Naast het filmen moest er ook veel worden geregeld. ,,Ik heb zelf meer dan driehonderd uur in het project gestoken. Het geeft veel voldoening. De kinderen vonden het leuk, maar ook erg spannend. Er waren alleen maar blije gezichten te zien en ik heb niemand horen klagen.’’

Janneke Buijtenhuis (11) speelt in de film de rol van Maria. ,,Dat is een grote eer’’, zegt de Katwijkse. De moderne stukjes doen volgens de tiener niet af aan het kerstverhaal. ,,Er waren regeltjes, bijvoorbeeld over hoe je moest kijken. In de scène waar ik met Jozef in de bakfiets zit, mochten we er natuurlijk niet blij uitzien.’’

Dat was volgens de jonge actrice soms nog best een opgave. ,,Gelukkig hoefde je niet te stressen. Alles ging stukje voor stukje en mocht rustig aan. Het was wel grappig als iets duizend keer over moest. Met die camera in je snoet schiet je toch vaak in de lach.’’