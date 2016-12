Huizen en drones op voormalig vliegkamp Valkenburg

KATWIJK - Op het voormalige vliegkamp Valkenburg kan zowel een nieuwe woonwijk als een testcentrum voor drones komen. Tot die conclusie komen burgemeester en wethouders van Katwijk na een verkenning van de mogelijkheden. Katwijk gaat voor allebei.

Door Paul de Vliegerp.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl - 24-12-2016, 12:32 (Update 24-12-2016, 12:32)

Als het aan B en W ligt, komen er op het oude vliegveld vijfduizend woningen. Katwijk wil al op korte termijn met de bouw beginnen. In het eerste kwartaal van 2017 moet er een concreet voorstel liggen over de plek waar met de bouw wordt begonnen en welke procedures nodig zijn.

Tegelijkertijd wil Katwijk de bestaande ’broedplaats’ van bedrijven die zich bezighouden met het testen van drones, de ruimte geven om door te groeien naar Unmanned Valley; een volwaardige testlocatie voor zogeheten fixed wing drones. De komst van een start- en landingsbaan - fixed wing drones hebben die nodig om op te stijgen, in tegenstelling tot multirotor drones die rechtstandig kunnen opstijgen - wordt daarbij niet uitgesloten. Wel moet eerst worden onderzocht of zo’n landingsbaan niet ten koste gaat van woningbouw en de leefbaarheid in de nieuwe wijk.

Flexibel

Het is voor het eerst dat het gemeentebestuur van Katwijk zich onomwonden uitspreekt voor Unmanned Valley. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ,,Als je zorgt dat de eerste woningbouwlocatie en de broedplaats weinig impact op elkaar hebben, kun je op een flexibele manier beide verenigen. Ook blijf je de flexibiliteit behouden om bij te sturen als dat nodig blijkt te zijn. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen in de wereld van dronetechnologie of in de vraag naar woningen.’’

De gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf - dat eigenaar is van de grond - en de provincie Zuid-Holland zijn het eens over de te varen koers. Alle drie willen ze de dronebedrijven de gelegenheid geven verder te groeien naar een Unmanned Valley. ,,De vestiging van zo’n nieuwe high tech-sector levert rond de tweeduizend banen op en is daarmee van groot economisch belang voor de regio”, zegt Van der Bent.

Toch stelt de gemeente wel voorwaarden vooraf. Zo mogen de ontwikkelingen van de broedplaats geen nadelige gevolgen hebben voor de nieuwe woonwijk en de directe omgeving en houdt Katwijk vast aan de gewenste kwaliteit en diversiteit. ,,Het is belangrijk om de ontwikkeling vanaf de beginfase scherp te volgen. Een periode van vijf jaar moet genoeg zijn’’, aldus Van der Bent.