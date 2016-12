VVV-kantoor keert terug in Noordwijk

NOORDWIJK - Na amper vier maanden afwezigheid wil Noordwijk toch weer een bezoekerscentrum. Ondernemers in de badplaats geven aan het in augustus gesloten visitor center te missen. Ook Ad Roos, de voorzitter van Noordwijk Marketing, is blij dat het weer terugkomt.

Door Roy Hazenoot r.hazenoot@hollandmediacombinatie.nl - 24-12-2016, 12:35 (Update 24-12-2016, 12:35)

„Ik stuur nu mensen naar het VVV in Noordwijkerhout”, zei een ondernemer tijdens een bijeenkomst over het marketingbeleid van Noordwijk in Space Expo. „Een website is voor toeristen niet genoeg.”

De kritiek raakt de kern van de door Noordwijk Marketing gekozen richting....