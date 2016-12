Stel ontkent betrokkenheid bij pillenfabriek op bedrijventerrein Lisse

DEN HAAG/LISSE - Ook als ze voor de rechters zitten, tonen een 50-jarige ondernemer en zijn 18 jaar jongere vriendin zich nog stomverbaasd dat ze in Spanje werden opgepakt voor betrokkenheid bij een drugslab in Lisse. Ze zeggen er niets van te weten. Maar Justitie denkt dat ze wel een rol speelden in de productie van verboden pillen en eist drie jaar gevangenisstraf, onvoorwaardelijk.

Door Hans Hemmes - 24-12-2016, 14:00 (Update 24-12-2016, 14:00)

De politie rolt op 5 juni vorig jaar in Lisse een professioneel xtc- en speedproductielab op in een bedrijfspand op bedrijventerrein Meer en Duin. Bij een groot onderzoek naar het netwerk hierachter komen Amsterdammer Bas van V.(50) en zijn vriendin Ypke van B. (32) in beeld. Een huurder van het pand had verklaard dat hij een ruimte onderverhuurde aan Van V.

Briefjes

Als de politie een paar maanden later de woning van het paar in Amsterdam binnenvalt, is er niemand. Wel worden door het hele huis briefjes gevonden over werkzame stoffen in pillen en op zolder liggen spullen om drugs te fabriceren. De man en zijn vriendin zitten dan al een poosje in Spanje waar ze een nieuw leven wilden beginnen, zeggen ze. Daar worden ze op straat opgepakt.

Tijdens de zitting praten de twee geëmotioneerd over die aanhouding, alsof die nog maar gisteren had plaatsgevonden. „Ik begrijp er niets van, ik ben nooit met criminele activiteiten in aanraking geweest en nu zit ik hier”, schokschoudert de vrouw. Haar vriend toont zich boos. „Ik ben compleet flabbergasted. Ik weet niets van drugs”, zegt hij.

De man beweert dat hij in het bedrijfspand enkel een kamer heeft gehuurd om er wat kantoormeubilair in op te slaan, en dat hij zijn partner hielp bij het inrichten. Hoe al die drugsgerelateerde briefjes en spullen in hun Amsterdamse flatwoning ’driehoog achter’ terecht waren gekomen, weten ze ook niet. Meerdere mensen hadden een sleutel van hun woning, opperen ze nog wel.

Mobieltjes

De officier van justitie vindt dat er al met al voldoende bewijs is om de twee te kunnen laten veroordelen voor het fabriceren van drugs. Zo hadden hun mobieltjes contact met een medeverdachte man die al eerder werd gepakt, en ook al is veroordeeld tot twee jaar cel.

De mobieltjes van het Amsterdamse stel hadden wel erg vaak verbinding met de zendmast bij Meer en Duin. „Dat schreeuwt om een verklaring”, aldus de officier. De verdachten brengen daar tegenin dat ’je zelf niet per se een crimineel hoeft te zijn als je contact hebt met iemand die stoute dingen doet’. Verder zegt het stel ’veel naar een restaurant in de buurt te zijn geweest’.

De advocaten vinden alle bewijzen voor de rol van Bas van V. en Ypke van B. bij ’de pillenfabriek’ onder de maat. „Ik vind het allemaal belachelijk”, voegt de vrouw daar zelf nog aan toe.

De rechtbank doet 3 januari uitspraak in de zaak.