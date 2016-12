Toch cel na doodrijden Katwijker

RIJNSATERWOUDE/KATWIJK - Een 43-jarige Nieuwkoper die in 2014 in Rijnsaterwoude op de N207 een bejaarde man uit Katwijk doodreed, moet toch naar de gevangenis.

Door Jan Jaap Broekhuijsen - 24-12-2016, 15:00 (Update 24-12-2016, 16:00)

Hoger beroep ongeval Rijnsaterwoude

De Nieuwkoper vroeg in hoger beroep een werkstraf in plaats van de celstraf die hij van de rechtbank kreeg. De rechtbank legde hem eind vorig jaar vijftien maanden cel op, waarvan zes maanden voorwaardelijk. „Ik wil graag voor mijn drie kinderen kunnen zorgen”, pleitte hij bij het hof.

Maar de hofrechters vinden de zaak te ernstig om met een werkstraf af te doen. Wel valt de in hoger beroep opgelegde celstraf iets lager uit: vijftien maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk en een rijverbod van vier jaar, zoals ook al eerder door de rechtbank opgelegd.

Op 22 maart 2014 reed de Nieuwkoper na een avondje stappen volgesnoven met cocaïne slingerend over de N207 in Rijnsaterwoude. Het was een uur of elf in de ochtend. Hij had toen al een rij-ontzegging. Ter hoogte van de flitspaal kwam hij op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer terecht. Hij raakte onder meer de auto van de 77-jarige Martien Sengers uit Katwijk. Die overleed korte tijd later.

Na twee weken werd de Nieuwkoper opnieuw tijdens een rij-ontzegging achter het stuur betrapt, ook weer onder invloed van drugs. En een paar maanden later werd hij in Amsterdam zelfs nog een keer achter het stuur aangehouden zonder rijbewijs.

Zijn rijbewijs is overigens definitief ingenomen door het CBR. Hij zal opnieuw rij-examen moeten doen, en mogelijk een psychische geschiktheidstest, wil hij ooit weer legaal achter het stuur mogen plaatsnemen.

Het slachtoffer liet geen vrouw of kinderen achter. Toch stond de alleenstaande Katwijker midden in het leven. Er kwamen honderden mensen naar zijn uitvaart. De broer van het slachtoffer sprak tijdens de zitting voor het hof namens alle nabestaanden tegen de verdachte. „Wij krijgen van u de indruk dat u het hele gebeuren meer ziet als een ’ongelukje’, dat ook u is overkomen’’, zei hij. ,,Dat voelt als extra zout in de wonde.”

Er was in hoger beroep twintig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, geëist door de hofaanklager.