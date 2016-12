Eind aan 230 jaar Tibboel Interieurs in Lisse

Foto Jordy Kortekaas Martijn Tibboel in zijn winkel. ,,Zo’n beslissing neem je niet zomaar.’’

LISSE - Tien generaties geleden, in 1784, begon de stamgrootvader van Martijn Tibboel een zadelmakerij in Lisse. Het bedrijf groeide in 232 jaar uit tot hét adres voor luxe woninginrichting. Maar Tibboel, zet er vandaag een streep onder en zoekt zijn toekomst in parketvloeren.

Door Ed Olivier bollenstreek@leidschdagblad.nl - 24-12-2016, 18:00 (Update 24-12-2016, 18:00)

Tibboel Interieurs - paard en zadel nog steeds in het logo - heeft te maken met de naweeën van de economische crisis. Er is steeds minder vraag naar exclusieve meubels. Het aanbod is ook drastisch afgenomen. Mooie, ambachtelijk...