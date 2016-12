Bloemencorso stopt weer in Bennebroek

BOLLENSTREEK - Het Bloemencorso van de Bollenstreek houdt vanaf de editie van volgend jaar weer een stop in Bennebroek. De stoet staat aan het einde van de middag ongeveer anderhalf uur stil ter hoogte van Linnaeushof.

Door Paul de Vlieger - 25-12-2016, 8:00 (Update 25-12-2016, 8:00)

De laatste jaren stopte het corso altijd bij het Fordmuseum in Hillegom. Alle wagens werden rond de klok van half zes op het parkeerterrein van het museum neergezet, waarna alle chauffeurs, figuranten en andere betrokkenen in het museum een maaltijd gebruikten. Maar het Fordmuseum is sinds begin deze maand gesloten, zodat het corsocomité op zoek moest naar een nieuwe pleisterplaats. Die is gevonden bij Linnaeushof, de speeltuin zo’n anderhalve kilometer verderop in de corsoroute. ,,De stoet wordt stilgezet op de Rijksstraatweg en blijft daar ook staan. Wij gaan intussen eten in het restaurant van de speeltuin’’, vertelt corsovoorzitter Leo van der Zon.

Dit betekent dat de corsostop na jaren terug is in Bennebroek, zij het op een ander tijdstip dan vroeger. Voordat in 1995 de rijrichting werd omgedraaid, was Bennebroek de plek waar rond het middaguur anderhalf uur werd gepauzeerd voor een lunch. De mensen van het bloemencorso aten toen bij de Geestgronden dat destijds nog Ziekenhuis Vogelenzang heette.