Ontmoetingscentrum Puyckendam opent zijn poorten

NOORDWIJKERHOUT - Ontmoetingscentrum Puyckendam in Noordwijkerhout gaat bijna open. Vrijdag 6 januari is de feestelijke ingebruikname.

Door Paul de Vlieger - 25-12-2016, 9:00 (Update 25-12-2016, 9:00)

Het nieuwe ontmoetingscentrum is gevestigd in het splinternieuwe pand Puyckendam aan de Pilarenlaan. In de ruimte worden vanaf 6 januari verschillende activiteiten georganiseerd, onder andere door Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (SOP) en door zorgorganisatie ActiVite.

SOP is een vrijwilligersorganisatie die allerlei activiteiten in Puyckendam faciliteert. De stichting beheert de zalen en de bar en wat hier verder voor nodig is. SOP is nauw verweven met de KBO Noordwijkerhout, die als grootste gebruiker van Puyckendam dagelijkse activiteiten zoals klaverjassen, bingo, sjoelen en biljarten organiseert. Iedereen - dus ook mensen die niet in Puyckendam wonen - is welkom tijdens dit soort bijeenkomsten.

Zorgorganisatie ActiVite organiseert in Puyckendam dagactiviteiten voor mensen met een begeleidings- of ondersteuningsvraag. Daarbij wordt geprobeerd samen te werken met ’andere generaties’. Jongerenorganisatie X-out en de St. Victorschool zijn bijvoorbeeld bij de activiteiten betrokken. Bovendien organiseert Activite maandelijks een ’ontmoetingsmoment’ voor mantelzorgers.

De feestelijke opening op 6 januari wordt verricht door wethouder Bert Gotink. Dat gebeurt om 15.00 uur. Daarvoor, vanaf 14.30 uur, zijn er speeches van de wethouder en van vertegenwoordigers van SOP en Activite.