Brandweer haalt dronken bestuurder uit greppel Sassenheim

Leon Gielen Bekijk Fotoserie

SASSENHEIM - Een beschonken bestuurder is zaterdagavond rond 23.00 uur tijdens het keren bijna in de sloot gegleden. Het incident vond plaats op de Verlengde Vinkenweg in Sassenheim.

De brandweer moest in actie komen om de man en zijn auto uit de greppel te trekken. Eenmaal uit zijn auto mocht hij gelijk een blaastest doen, met een tripje naar het politiebureau als resultaat. Hij had teveel gedronken.

Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.