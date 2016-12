Automobilist rijdt door na ongeval met motor

Foto’s: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - Een automobolist is zondagmiddag doorgereden nadat hij botste met een motor op de N206 tussen Katwijk en Noordwijk.

Na de aanrijding gleed de motorrijder zo’n 125 tot 150 meter door over het wegdek. Hij raakte daarbij gewond en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op het moment van de aanrijding was het druk op de N206 waardoor meerdere medeweggebruikers getuige van het ongeval waren. Zij zijn door de politie gehoord.