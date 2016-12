‘Heropen Frans onderzoek dood jonge kapiteins’

LEIDEN - Nabestaanden van de omgekomen schipper Niels van der Ploeg (23) uit Noordwijk vragen heropening van het onderzoek naar de dood van twee jonge kapiteins, vorig jaar in Frankrijk.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 7:36 (Update 27-12-2016, 7:36)

Het door de Franse justitie afgesloten onderzoek laat tal van vragen open over de toedracht van het ongeluk, stelt hun advocaat Sébas Diekstra dinsdag op basis van het dossier. Zo is naar zijn oordeel niet onomstotelijk vastgesteld wie op de fatale 19e september 2015 de boot bestuurde in de haven van de Franse badplaats Port Grimaud. Hij heeft inmiddels een onderzoeksteam geformeerd. .

Van der Ploeg uit Noordwijk en zijn collega Kasper van Zaane (24) uit Zaandam verongelukten na een avondje stappen in St. Tropez. Zij waren als werknemers in dienst van het bedrijf Wajer uit Heeg, dat luxe motorjachten bouwt en onder anderen koning Willem-Alexander als klant heeft.

Op de terugweg voeren zij met een derde Nederlandse opvarende met hun rubberboot tegen de ankerketting van een afgemeerd schip. De Franse justitie meent dat Van Zaane die nacht aan het roer stond, aangezien hij het dodemanskoord om zijn pols had.

Diekstra stelt echter dat die conclusie te snel is getrokken. De derde opvarende, een 21-jarige leerling-schipper uit Krabbendijke, weigerde een bloedproef. Hij had net als de twee schippers een deel van een gezamenlijk bestelde fles wodka op.

De man wist zich kort voor de botsing te redden door plat op bodem van de boot te duiken. Bovendien had hij verwondingen aan zijn handen, wat eventueel erop zou kunnen duiden dat hij het stuur vasthield en zich daardoor op het laatste moment in veiligheid heeft kunnen brengen. De twee anderen sloegen overboord en kwamen om het leven door ernstig inwendig letsel.

Volgens Diekstra, die samen met collega Robert van der Laan vaker onderzoek verricht naar onopgehelderde sterfgevallen, kan nog niet vastgesteld worden dat de verwondingen van de twee slachtoffers overeenkomen met de plaats die ze volgens de enige overlevende in de boot zouden hebben ingenomen.

Evenmin is gespeurd naar de vingerafdrukken aan het roer. Hij plaatst ook vraagtekens bij de toedracht tot het ongeluk, die volgens de derde opvarende zou zijn veroorzaakt doordat Van Zaane bij de haveningang plotseling ,,een dot gas’’ zou hebben gegeven. Diekstra stelt dat de twee slachtoffers goed bekend waren in Port Grimaud. Dat geldt niet voor de overlevende, die was gestationeerd in Cannes.