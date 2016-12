’Samen eten is gewoon heel belangrijk’

foto Taco van der Eb 't Trefpunt in Noordwijk waar het kerstdiner werd gehouden voor ouderen.

NOORDWIJK - Het kerstdiner voor alleenstaande ouderen was een succes. „De mensen vonden het geweldig”, zegt Ton Donders, kok en bestuurslid van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV). „Het is ten eerste een uitje, ze zien andere mensen. En ze kunnen hun verdriet delen. Eten is gewoon heel belangrijk. Het geeft toch een bepaalde sfeer, gezelligheid. Meestal zitten ze thuis in hun kamer.”

Door Just Stenfert Kroese - 27-12-2016, 12:10 (Update 27-12-2016, 12:10)

Voor veel mensen is kerstmis een periode van gezelligheid en samenzijn. Waar aan de ene kant veel familieleden de feestdagen samen met elkaar doorbrengen, zijn er ook veel mensen die alleen zitten. Daarom heeft het bestuur van ANSV voor ouderen op tweede kerstdag een diner georganiseerd. „Ik vind het eigenlijk niet mooi dat dit soort bijeenkomsten georganiseerd moeten worden”, vervolgt Donders. „We zijn begonnen met het project ’samen koken.’ Het idee is om gezamenlijk inkopen te doen en samen te koken en te eten met de mensen die zich ervoor inschrijven. Vanuit dat project ontstond het idee om de mensen ook voor tweede kerstdag uit te nodigen. Binnen de kortste keren zaten we al op veertig aanmeldingen, het liep storm.

Donders kookt samen met Aart Mulder het diner. Met behulp van zijn dochter, kleindochter en twee scholieren werd het middagprogramma van twee tot vijf uur ’s middags op tafel gezet. Het echtpaar Van der Kraan is ook aanwezig bij het kerstdiner „We kennen de meeste mensen hier. Het is erg gezellig en we steunen hiermee ook de vereniging.” „Het idee is bedacht voor ouderen die alleen zijn. En ze blijven daar toch in hun isolement zitten en de bedoeling was om lief en leed met elkaar te delen. We zijn er zelf ook erg blij mee dat het zo’n succes was.”

Donders die volop genoot van de middag, vindt het zo’n mooi initiatief, dat het in de toekomst ook voor andere feestdagen een idee is om diners te organiseren.