Teylingen verstuurt onterecht facturen

Archieffoto: ANP

TEYLINGEN - De gemeente Teylingen heeft onterecht 45.000 euro aan leges in rekening gebracht bij twaalf inwoners en stichtingen. „Een kwalijke zaak”, concludeert PvdA-raadslid Joost van Doesburg. „De gemeente verstuurde spooknota’s.”

Door Roy Hazenoot r.hazenoot@hollandmediacombinatie.nl - 27-12-2016, 12:12 (Update 27-12-2016, 12:29)

Als een inwoner een bouwvergunning aanvraagt, mag een gemeente daarvoor leges in rekening brengen. Dat is een vergoeding voor het werk die de aanvraag oplevert. Op sommige plekken in Teylingen mocht dit echter niet, omdat een aantal bestemmingsplannen ouder was dan tien jaar. Dat is een financiële prikkel om gemeenten te...