Komst busbrug over Ringvaart Lisserbroek nog jaren onzeker

HOOFDDORP - Zonder Duinpolderweg geen busbaan Schiphol-Noordwijk en dus ook geen busbrug over de Ringvaart in Lisserbroek. Dat is het standpunt van B en W van Haarlemmermeer.

Door Bart Boele - 27-12-2016, 17:03 (Update 27-12-2016, 17:03)

Dat is echter geen geruststelling voor Lisserbroek, want de voorbereidingen om een brug over de Ringvaart aan te leggen ter hoogte van de ijsclub gaan gewoon door.

Want, zeggen B en W: ,,Door nu wel te starten met het onderzoek naar het tracé van de bus in Haarlemmermeer kunnen de planologische procedures voortvarend worden opgepakt op...