Gasten moeten ‘verhuizen’ na lekkage in Huis ter Duin Noordwijk

NOORDWIJK AAN ZEE - Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee heeft last van een lekkage. In verband hiermee zijn dinsdag verschillende hotelgasten elders ondergebracht.

Door Jan Balk - 27-12-2016, 14:03 (Update 27-12-2016, 14:11)

De lekkage heeft gevolgen voor meerdere verdiepingen. De brandweer meldt op Twitter dat het probleem te maken heeft met de sprinklerinstallatie. De kop van de installatie is gesprongen.