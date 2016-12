Deel 3: De macht van Victor Salman

Archieffoto Victor Salman (rechts) en Leo van der Zon (links) bij Salmans afscheid als voorzitter van de Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB).

NOORDWIJK - Noordwijk vierde dit jaar haar 150ste verjaardag als badplaats. In deze serie beschrijft onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn hoe de chique badplaats Noordwijk speelbal werd van vastgoedmagnaten. Vandaag aflevering 3 over Victor Salman.

Door Peter Olsthoorn - 28-12-2016, 8:00 (Update 28-12-2016, 9:46)

Een voortreffelijke ex-politicus zonder wie er in Noordwijk niets van de grond gekomen was? Of een zeer geslepen zakenman, die steeds de grenzen opzocht. Misschien is hij beide.

Victor Salman werd in 1986 als 26-jarige de jongste wethouder van Noordwijk ooit, voor het CDA. Zijn carrière had hij reeds op...