Motorrijder met spoed naar ziekenhuis na ongeluk bij Sassenheim

Foto’s: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

SASSENHEIM - Op de oprit van de A44 in Sassenheim is dinsdag een motorrijder vlakbij het benzinestation aangereden door een auto. De man op de motor raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 27-12-2016, 15:25 (Update 27-12-2016, 15:45)

De op- en afrit van en naar de A44 zijn in verband met het ongeluk afgesloten. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.