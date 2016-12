Twee ton subsidie voor Villa Allegonda

Foto Johan Westra Het monument staat in de steigers.

KATWIJK - De nieuwe eigenaar van Villa Allegonda - voormalig Hotel Savoy aan de Boulevard - krijgt van de gemeente Katwijk twee ton subsidie voor restauratiewerkzaamheden aan het monument.

Door Marlies Vording - 27-12-2016, 17:10 (Update 27-12-2016, 17:35)

De villa in kubistische stijl is begin vorige eeuw gebouwd naar een ontwerp van de Leidse architect J.J.P. Oud. In 1957 werd het woonhuis door een nieuwe uitbater verbouwd tot Hotel Savoy. De huidige eigenaar wil Villa Allegonda in oude glorie herstellen en er gaan wonen. Hij heeft de gemeente om een subsidie uit de monumentenreserve gevraagd.

Korting op korting

Niet alle politieke partijen vinden de twee ton voor de verbouwing redelijk. VVD, D66, PvdA en Hart voor Katwijk stemden tegen het voorstel. Vooral de omgevingsvergunning voor de aanbouw van drie nieuwe appartementen bij het hotel roept bij die partijen vragen op.

Ralf Boland (D66) omschreef de subsidieverstrekking tijdens de raadsvergadering als ’korting op korting’ en ’hamsteren’. Aan de appartementen kan volgens hem namelijk flink worden verdiend. ,,Dat is al een aardige financiële compensatie voor de verbouwing.’’

Anita van Ginkel (HvK) vroeg zich af of de grondprijs van de parkeerplaats waarop de drie villa-appartementen worden gebouwd niet te laag is. Volgens berekeningen van haar partij kost een vierkante meter normaal gesproken ongeveer 1500 euro, maar in dit geval slechts 500. ,,We vinden het een verkapte subsidie’’, aldus de fractievoorzitter. ,,Deze lage verkoopprijs moet meewegen bij de subsidieaanvraag voor het monument.’’

Volgens wethouder Klaas Jan van der Bent moest de derde, en pas later aangebouwde, verdieping van het hotel voor de restauratie worden gesloopt. Die ruimte moest ergens worden gecompenseerd. Het bezwaar over de grondprijs van Van Ginkel veegde hij van tafel. ,,Het parkeerterrein was van ons, maar we deden er weinig mee.’’