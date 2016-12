Fietskruising Hoorneslaan blijft doorn in het oog

KATWIJK - De gemeente Katwijk onderzoekt in hoeverre geregistreerde verkeersongevallen bij de fietskruising van de Hoorneslaan met de N206 afwijken van de ongelukken die inwoners melden. Maar maatregelen om de situatie veiliger te maken, zoals een slinger in het fietspad, ziet het gemeentebestuur niet zitten. Dat staat in een brief aan ChristenUnie-raadslid Ton de Vries.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 27-12-2016, 17:15 (Update 27-12-2016, 17:17)

Het raadslid zet vraagtekens bij de registratie van ongevallen bij de verfoeide fietskruising in Katwijk aan Zee en heeft daarover vragen gesteld. Hij denkt dat het er...