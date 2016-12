Vrouw op fiets aangereden in Noordwijk

NOORDWIJK - Op de kruising van de Duinweg met de Nieuwe Zeeweg in Noordwijk is een vrouw op een fiets woensdag aangereden door een automobiliste. De fietsster raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 28-12-2016

De automobiliste had rond 09:00 uur vermoedelijk last van de felle zon. De fietsster kwam hard op het wegdek terecht.

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersdienst van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.