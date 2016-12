Automobiliste raakt onwel en zorgt voor chaos in Hillegom

HILLEGOM - Op de Wilhelminalaan in Hillegom is woensdag een vrouw onwel geworden in haar auto. Als gevolg hiervan reed ze onder meer tegen een auto en een bestelbus aan.

Door Jan Balk - 28-12-2016, 11:45 (Update 28-12-2016, 12:04)

De vrouw reed als eerste tegen een bestelbus aan en botste even verderop vol in de flank van een geparkeerde auto. Honderd meter verderop reed ze opnieuw tegen een geparkeerde auto aan om vervolgens tegen een muur tot stilstand te komen.

De vrouw zat ook nog eens bekneld in haar auto. De politie, de brandweer, ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te bieden. Het slachtoffer kon worden bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht.

De Wilhelminalaan is lange tijd afgesloten geweest voor het verkeer. De beschadigde auto’s zijn verwijderd.