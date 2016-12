Ondernemers: ’Voeg ambtenaren Bollenstreek samen’

BOLLENSTREEK - Ruim 1500 ondernemers verenigd in Bedrijfsleven Bollenstreek (BB) roepen de gemeenten in de Bollenstreek op om hun ambtenaren van de afdeling economie op één locatie te laten werken. Dit moet het voor het bedrijfsleven gemakkelijker maken zaken te regelen.

Door Roy Hazenoot - 29-12-2016, 7:41 (Update 29-12-2016, 7:41)

„Vrij recent heeft een bedrijf dat een grote vestiging wilde openen op een bedrijventerrein in Noordwijk, waar helaas niet voldoende ruimte was, zich in de Haarlemmermeer gevestigd”, weet BB-voorzitter Alfons Morssink. „Terwijl bijvoorbeeld Sassenheim wel voldoende ruimte heeft.”

Vraag en aanbod

Door ambtenaren...