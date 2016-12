Schoorsteenbrand in Rijnsburg, mogelijk asbest vrijgekomen

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

RIJNSBURG - Bij een schoorsteenbrand in een woning aan de Iepenlaan in Rijnsburg is woensdagavond mogelijk asbest vrijgekomen.

De brandweer heeft rond 21.45 uur een asbestprocedure opgestart. De brandweer in Alphen aan den Rijn heeft rond 22.30 uur elf nieuwe brandweerpakken gebracht, omdat de pakken die gedragen zijn mogelijk asbest bevatten.

Het is nog onbekend of de bewoners vannacht in hun huis kunnen slapen. De woning moet mogelijk eerst asbestvrij gemaakt worden.