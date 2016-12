’Koudenhoorn toegankelijker door golfkar’

WARMOND - Het eiland Koudenhoorn in Warmond is minder goed bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn. Hans en Rina van der Knokke, eigenaren van restaurant Het Paviljoen op het eiland, willen hier verandering in brengen door een golfkar aan te schaffen.

Door Just Stenfert Kroese - 29-12-2016, 13:39 (Update 29-12-2016, 13:39)

„We krijgen enorm veel vraag van ouderen, omdat ze hier zo graag komen. Ze hebben hier vroeger gezwommen of ze kwamen hier vaak met hun ouders”, vertelt Rina van der Knokke, die het golfkarplan bedacht.

„Afgelopen zomer zijn de Paviljoeneigenaren begonnen met het inzamelen van geld, door middel van een donatiepot die op de bar staat. „Het loopt alleen nog niet zo goed. Sommige mensen gooien er wel wat in, maar het is een groot bedrag dat je niet zo snel bij elkaar hebt”, zegt Van der Knokke.

Toch is de komst van de golfkar mogelijk dichterbij, want de Van der Knokkes hebben een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Teylingen, op 2 januari, ontvangen. Hier wordt de zogeheten waarderingsprijs uitgereikt en mocht het echtpaar dat winnen, dan kan hun plan misschien sneller worden gerealiseerd dan gedacht.

Rina van der Knokke kreeg een persoonlijk bericht van burgemeester Carla Breuer met een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie. Daar put ze hoop uit. „Ik weet niet eens precies wat de waarderingsprijs inhoudt en ik weet ook niet of ik ga winnen. Maar dat persoonlijke berichtje van de burgemeester om te komen, is mogelijk een gunstige aanwijzing”, zegt ze hoopvol.

Toch: ook zonder de prijs denken de uitbaters van Het Paviljoen dat het golfkarretje er uiteindelijk wel komt. En wel of geen prijs, hun gedrag zal er niet door veranderen, weet Rina van der Knokke zeker. ,,Natuurlijk zou het een kers op de taart zijn. Maar het heeft geen invloed op mijn insteek of instelling. Aandacht, gezelligheid en gastvrijheid kosten geen geld. Dat is mijn overtuiging en daar haal ik mijn voldoening uit.’’

Op 2 januari om kwart over acht wordt duidelijk wie de waarderingsprijs van de gemeente Teylingen ontvangt.