Crowdfundingactie voor ’Katwijkse’ Joy en dochters in Nigeria

KATWIJK - Wim Amels, medewerker van omroep VPRO, is een crowdfundingactie gestart voor Joy Edobor en haar vier dochters. Het gezin heeft in het asielzoekerscentrum in Katwijk gewoond en was onlangs te zien in het televisieprogramma De Trek. Veel kijkers bekommerden zich daarna om het lot van het Nigeriaanse gezin dat Nederland is uitgezet en nu in Lagos woont.

Door Alieke Hoogenboom - 29-12-2016, 21:07 (Update 29-12-2016, 21:07)

Journalist Bram Vermeulen zocht moeder en dochters op en laat zien waar ze terecht zijn gekomen. Edobor heeft geen werk, geld en steun van familie. De meisjes, die vloeiend Nederlands spreken, missen hun vriendinnen. ,,Het grijpt me. Want dit is de uitwerking van beleid waar de meerderheid van Nederland voor gekozen heeft’’, schrijft Amels op de actiepagina. ,,Wij schuiven problemen en ’ongewenste gevallen’ ons land uit. En wat we niet zien, dat is er niet, toch? Dit televisieprogramma laat dat zien en toont de consequenties van onze keuzes.’’

Edobor kwam onder valse voorwendselen naar Nederland, vertelt ze Vermeulen in de uitzending. Mensensmokkelaars hielden haar jaren gevangen in een bordeel. Ze ontsnapte en kreeg vier kinderen. Toen ze via het kinderpardon een verblijfsvergunning probeerde te krijgen, werden ze aangehouden en naar Nigeria uitgezet.

Amels wil achtduizend euro bij elkaar krijgen zodat ze een ’duurzame toekomst’ kunnen opbouwen. Met dat geld kan het gezin een half jaar woonruimte huren, eten kopen, en de kinderen kunnen ervan naar school. Daarnaast wil hij haar in staat stellen een eigen bedrijfje te starten. Een van haar ideeën is om een mobiele frisdrankbezorgservice te beginnen.

De actie is te vinden op: onepercentclub.com/nl/projects/help-joy-edobor/plan. De televisie-uitzending staat op de website van de VPRO.