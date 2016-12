Hillegom, Lisse en Teylingen klaar voor ambtelijke fusie

BOLLENSTREEK - Nog één dag te gaan en dan zijn Hillegom, Lisse en Teylingen ambtelijk gefuseerd. Waar is dat ook alweer goed voor? Tien vragen aan Arie van Erk, burgemeester van Hillegom en komend jaar voorzitter van de ’gemeenschappelijke regeling HLT’.

Door Paul de Vlieger - 30-12-2016, 13:48

’Beter, krachtiger, goedkoper’

Wat zijn de voornaamste redenen voor de fusie?

Van Erk: ,,Als gemeente komen er steeds meer taken op je af. Het hele verhaal rond zorg, werk en inkomen is daar een goed voorbeeld van. Dit vraagt specialisme, kennis en kunde. De krachten bundelen helpt dan. Verder verandert bestuurlijk Nederland voortdurend en in dat krachtenveld moet je zien mee te doen. De ambtelijke fusie versterkt onze strategische positie in de streek. Verder is ook kostenbesparing een doel.’’

Hoeveel is die besparing en gaat dat ook lukken?

,,Tot nu toe gaat het prima en blijven we wat betreft de voorbereiding keurig binnen de budgetten. In de eerste jaren merk je van die kostenbesparing nog niet heel veel, maar in 2020 is het doel dat we gezamenlijk 1,8 miljoen euro per jaar besparen op de kosten van het ambtelijk apparaat. Dat is 5 procent. Per saldo komt het erop neer dat het op den duur met dertig tot veertig ambtenaren minder kan.’’

Zijn alle functies verdeeld?

,,In oktober wist iedereen wat zijn of haar nieuwe functie zou worden. De leidinggevenden wisten het al wat eerder en hebben aan een nieuw team gebouwd. Of iedereen tevreden is? Nee, want dat lukt je namelijk nooit. Maar op de 470 mensen zijn er uiteindelijk 14 bezwaarschriften gekomen. Dat is 3 procent, terwijl 5 procent in dit soort processen normaal is. Het blijft vervelend als mensen zich tekortgedaan voelen, maar aan de andere kant: 97 procent is tevreden met de plek die ze hebben gekregen.’’

Maandag is het zover. Zijn jullie er klaar voor?

,,Ja. Gisteren en vandaag zijn de loketten dicht en is ook de automatisering uit de lucht. Op 2 januari kan iedereen, ongeacht de werkplek, op het gezamenlijke nieuwe systeem inloggen. Spannend? Ja en nee. Achter de schermen is al veel werk verzet en ik reken erop dat het maandag allemaal werkt.’’

Wat gaan de inwoners van de dorpen van de fusie merken?

,,Zoals gezegd: sterkere dienstverlening en meer kwaliteit. En een speerpunt is ook dat we meer extern gericht gaan werken. De ambtenaren moeten ook die gemeentehuizen uit. Zaken gaan ’ophalen’. Wat speelt er? Waar is behoefte aan? Rond de keukentafel met mensen, aanschuiven bij die sportverenigingen.’’

Maar voor een nieuw paspoort moeten de mensen straks naar een ander dorp?

,,Absoluut niet. De loketfuncties - zorgloket, lokaal loket - blijven allemaal in stand. Je kunt in je eigen dorp de zaken blijven doen die je al deed. Gemeentelijke afdelingen hebben wel allemaal hun eigen standplaats gekregen. Zo zit ruimtelijke ordening, om maar eens wat te noemen, straks in Sassenheim. Wie een RO-kwestie wil bespreken moet een afspraak maken, maar dat was altijd al zo. Het gesprek kan dan op elke gewenste plek worden gehouden.’’

Komt er ook een soort gezamenlijke gemeenteraad?

,,Nee. De drie gemeenteraden blijven de baas in hun eigen dorpen.’’

Waren er nog cultuurverschillen die overbrugd moesten worden?

,,Nauwelijks. Ik denk dan ook dat het snel één geheel zal worden en dat van bloedgroepen geen sprake zal zijn. We zijn toch allemaal Bollenstreek.’’

Over de Bollenstreek gesproken. Waarom alleen Lisse, Hillegom en Teylingen?

,,Het klikte tussen die drie. We hebben heel lang over een vorm van samenwerking in de hele Bollenstreek gesproken, maar die kwam niet van de grond. Noordwijk en Noordwijkerhout waren er nog niet aan toe. Inmiddels onderzoeken zij hun eigen, al dan niet gezamenlijke toekomst. Of ze alsnog kunnen aansluiten? De eerste drie jaar, tot onze eerste evaluatie in 2020, zeker niet. Maar we blijven wel goede buren, hoor.’’

Is deze ambtelijke fusie niet gewoon een stap op weg naar de vorming van één gemeente?

,,De discussie over een complete fusie is bewust geparkeerd om dit goed te kunnen doen. Bij de evaluatie in 2020 maken we de balans op en zien we of het is gelukt. De ’gemeenschappelijke regeling HLT’ is voor zes jaar aangegaan. Laten we nou eerst eens een paar jaar dit gaan doen. Daarna kijken we weer verder.’’