Echtpaar kijkt politieserie, alarmcentrale denkt aan woningoverval

VOORHOUT - Een grote politiemacht is in de nacht van donderdag op vrijdag naar een huis aan de ’s Gravendamseweg in Voorhout gesneld vanwege een vermeende woningoverval.

Door Roy Hazenoot - 30-12-2016, 15:05 (Update 30-12-2016, 15:13)

Een werknemer van de alarmcentrale hoorde via een telefonische verbinding dreigende taal die past bij een overval. Toegesnelde agenten kwamen erachter dat de bewoners een politieserie aan het kijken waren en per ongeluk de alarmknop hadden ingedrukt.