Politiechef Peter Koot: ’Uitblinkerslunch kroon op ons werk’

Foto Taco van der Eb ,,Het Uitblinkersdiner van de koning en koningin was letterlijk en figuurlijk de kroon op ons werk’’, zegt de Katwijkse politiechef Peter Koot.

KATWIJK - Wees zuinig op de voetbalclubs die de gemeente Katwijk rijk is. Die boodschap wil politiechef Peter Koot inwoners voor het nieuwe jaar meegeven. Het steeds vaker moeten stilleggen van een wedstrijd vanwege een rookbom of ruzie tussen fanatieke supporters, is zó zonde, vindt hij. ,,Het is geen reclame voor de club. In Katwijk spelen veel verenigingen hoog in de competitie en het kan nog hoger. Houd het sportief, wil ik iedereen op het hart drukken.’’

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 31-12-2016, 8:30 (Update 31-12-2016, 8:30)

Koot, sinds 2014 chef van...