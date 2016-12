Woningoverval in Noordwijk: dader spoorloos

NOORDWIJK - Een man heeft zaterdagavond de bewoners van een woning aan de Witte de Withstraat in Noordwijk overvallen.

Door Leander Mascini - 31-12-2016, 20:55 (Update 31-12-2016, 20:55)

Diverse mensen hebben de man gezien, maar ondanks dat de politie snel ter plaatse was, is de dader ontkomen.

De omgeving is uitgekamd, maar ook dat mocht niet baten. Of de man iets buit heeft gemaakt is onbekend.