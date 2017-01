Massale vechtpartij in woning Katwijk

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

KATWIJK - Bij een massale vechtpartij in een woning aan de Boshuysenstraat in Katwijk zijn in de nieuwjaarsnacht meerdere lichtgewonden gevallen. De politie werd rond 2.00 uur gealarmeerd en kwam met veel eenheden ter plaatse.

In de woning waren meerdere personen aan het vechten. De politie kwam met groots machtsvertoon de straat binnen.

Zeker drie ambulances werden met spoed aangevraagd voor medische assistentie, maar uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.

Er is zeker één persoon aangehouden. De oorzaak van de vechtpartij is onbekend.