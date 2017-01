Dronken automobilist aangehouden na botsing in Warmond

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

WARMOND - Een dronken automobilist is op nieuwjaarsdag rond 8.45 uur aangehouden nadat hij op de Sweilandstraat in Warmond tegen een geparkeerde auto was aangereden.

De bestuurder is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij is daarna gelijk aangehouden. Beide auto’s hebben flinke schade opgelopen.