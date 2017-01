Op N206 opgepakte overvallers verdacht van ’carjacking’ in Noordwijk

KATWIJK - De twee mannen die zaterdagavond op de N206 bij Katwijk werden klemgereden en opgepakt door de politie zijn niet aangehouden in verband met een woningoverval maar een carjacking in Noordwijk. Wel wordt bekeken of ze betrokken waren bij een woningoverval eerder die avond.

Rond 21.15 uur werd de politie ingeschakeld nadat op de Buurweg in Noordwijk een persoon onder bedreiging van een vuurwapen zijn auto af moest staan aan twee mannen. De daders gingen er vervolgens in de auto vandoor. Toegesnelde agenten wisten het tweetal op de Provincialeweg N206 ter hoogte van Katwijk klem te rijden. Met getrokken wapens hebben de agenten de overvallers uit hun voertuig gepraat en hen vervolgens aangehouden.

Het gaat om een 22-jarige man uit Leidschendam en een 23-jarige man uit Den Haag. In het voertuig werd een vuurwapen aangetroffen. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

De politie onderzoekt of de twee ook betrokken zijn bij de poging woningoverval in de Witte de Withstraat in Noordwijk eerder die avond. Twee mannen belden om 19.20 uur aan bij de woning. Toen de bewoner open deed trok één van de mannen een vuurwapen. Met hulp van een andere bewoner wisten ze de deur weer dicht te krijgen waarop de daders in onbekende richting op de vlucht sloegen.

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van de poging woningoverval in de Witte de Withstraat of daar wellicht iets verdachts in de buurt hebben gezien wat mogelijk daarmee te maken heeft. Ook getuigen van de carjacking op de Buurweg kunnen zich bij de politie melden.