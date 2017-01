Goedhart pleit voor fusie Noordwijkerhout en Noordwijk

Archieffoto Gerrit Goedhart.

NOORDWIJKERHOUT - De gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk moeten fuseren. Dat vindt de Noordwijkerhoutse burgemeester Gerrit Goedhart, zo liet hij dinsdagavond onomwonden weten in zijn toespraak op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.

Door Paul de Vlieger - 3-1-2017, 21:00 (Update 3-1-2017, 21:00)

Volgens Goedhart is er volop dynamiek op alle fronten in Noordwijkerhout en zijn er eigenlijk geen grote onoplosbare problemen. Maar toch is er volgens hem alle reden toe om de toenadering tot Noordwijk te zoeken. ,,Wij moeten kracht maken om mee te komen.’’

Met dat laatste doelde Goedhart op de veranderde situatie in de...