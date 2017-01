Haringrock en Katwijks Woordenboek in de prijzen

KATWIJK - De D.F.E. Meerburgprijzen in de gemeente Katwijk gaan dit jaar naar de bouwcommissie van de Hervormde gemeente Katwijk, Kunstvereniging Katwijk, Shantykoor Kattuks Volk en Genootschap Oud Rijnsburg. Ook Leendert de Vink en Jaap van der Marel (Katwijks Woordenboek), Cees Barnhoorn (historische Katwijkse pentekeningen) en Ton Frissen (Haringrock) kregen geld.

Door Alieke Hoogenboom - 3-1-2017, 20:44 (Update 3-1-2017, 20:44)

De prijzen, 500 tot 1500 euro, zijn maandagavond voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis uitgereikt door Marjolein Meerburg, voorzitter van Stichting Herinneringsfonds.

Cees Barnhoorn kreeg 500 euro voor zijn oeuvre aan pentekeningen. Sinds 1988 heeft hij een aantal boeken uitgebracht met historische tekeningen van Katwijkers en locaties in de kustgemeente. Voor zijn laatste boek - over kerken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg - heeft hij de financiering nog niet rond. Het fonds hoopt daar met deze schenking een nieuwe impuls aan te geven.

De bouwcommissie van de Hervormde gemeente Katwijk kan 1500 euro gebruiken voor de restauratie van vier glas-in-loodramen in de Nieuwe Kerk. Ook Kunstvereniging Katwijk kreeg dat bedrag. De vereniging gaat daar projectieapparatuur voor het afspelen van films van aanschaffen.

Leendert de Vink en Jaap van der Marel waren eerder gelukkige ontvangers van een Meerburgprijs. In 2001 kregen zij 10.000 gulden voor onderzoek en het maken van het Katwijks Woordenboek. Dat project zit momenteel in de afrondende fase. Het fonds schenkt nog eens een bedrag van 1000 euro, zodat de mannen daarmee een deel van de eindredactie, illustraties en vormgeving kunnen bekostigen.

Het mengpaneel en de kabels van shantykoor Kattuks Volk begaven het dit jaar. Het Meerburgfonds schenkt de zangers 500 euro, zodat ze nieuwe apparatuur kunnen kopen. Genootschap Oud Rijnsburg krijgt 1000 euro voor een informatiezuil bij het mausoleum in Rijnsburg - de begraafplaats van de graven van Holland.

Ton Frissen, organisator van muziekfestival Haringrock, werd verrast met een aanmoedigingsprijs van 1000 euro. Het gratis openluchtfeest aan de kust heeft volgens het Herinneringsfonds Katwijk op de kaart gezet.