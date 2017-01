Katwijks gezin gevangen in bureaucratie

Foto Taco van der Eb Carl Grasveld met de foto’s van zijn Congolese echtgenote Aimé en hun zonen Daniel (13) en Gradi (9). ,,De Nederlandse bureaucratie is om gek van te worden.’’

KATWIJK - Carl Grasveld staat bij de poort naar het zomerhuisje in de achtertuin van een pand aan de Rijnmond. Binnen is het warm en rommelig. ,,Een mannenhuishouden’’, excuseert hij zich voor de afwas, de volle asbak en de papieren op de stoelen.

Door Roza van der Veerbollenstreek@leidschdagblad.nl - 3-1-2017, 20:47 (Update 3-1-2017, 20:48)

In de gang getuigt een kinderfiets van het bestaan van zijn zoon en adoptiezoon, die op dit moment in Brussel wonen. Legaal, want sinds een paar weken hebben zijn vrouw Aimé en zonen Daniel (13) en Gradi (9) een...