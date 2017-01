Fietser gewond bij aanrijding in Noordwijk

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - Een fietser is woensdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto in Noordwijk. Op de Van de Mortelstraat/Boerenburgerweg ging het mis rond 04.30 uur.

Door Internetredactie - 4-1-2017, 7:51 (Update 4-1-2017, 7:54)

De fietser kwam door de aanrijding op het wegdek terecht.

De man is in de ambulance onderzocht en later naar een ziekenhuis gebracht.