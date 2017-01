Rijpstra gelooft niet in teloorgang badplaats

NOORDWIJK - Burgemeester Jan Rijpstra gelooft niet in de teloorgang van de toeristenplaats Noordwijk. ’Het jaar 2017 gaat heel veel brengen’, liet hij weten in zijn nieuwjaarstoespraak.

Door Peter van der Hulst - 5-1-2017, 11:11 (Update 5-1-2017, 11:31)

Rijpstra reageert daarmee op artikelen in deze krant over hoe de badplaats speelbal werd van vastgoedmagnaten. In de reeks van journalist Peter Olsthoorn onthield de burgemeester zich van commentaar, maar tijdens de nieuwjaarsreceptie ging hij toch op de verhalen in.

,,Vorig jaar hebben we 150 jaar badplaats gevierd. Mijn voorganger burgemeester Pické stond samen met anderen aan de wieg om de teloorgang van de vissersplaats om te bouwen naar een mondaine badplaats met hoogwaardige accommodaties. In samenwerking met veel ondernemers heeft Noordwijk zich in die 150 jaar ontwikkeld. En nu staan we op een vergelijkbaar kantelpunt. Hoe gaan we onze badplaats de komende decennia ontwikkelen? Met hoogwaardige nieuwbouw, behoud van ons cultureel erfgoed, onze uitstekende hospitality en als hotel- en congresgemeente. De kop in een artikel van enkele dagen geleden: ’De teloorgang van een toeristenplaats’ geeft geen juist beeld’’, aldus Rijpstra.

In dit nieuwe jaar staat er juist heel wat op de rol, meent de burgemeester. Als voorbeelden noemde hij de nieuwbouw bij Hotels van Oranje, de plannen voor het Gat van Palace, het project bij zwembad BloemenZee, vernieuwing van de accommodatie van SJC, ontwikkeling van Offem-Zuid, aanpak van de parkeerproblemen en herinrichting van Parallel Boulevard, Kerkstraat en Kloosterplein. ,,Maar teloorgang: onzin’’, aldus Rijpstra.

Of Noordwijk een zelfstandige gemeente blijft of nauwe samenwerking met buurgemeente Noordwijkerhout zoekt, wordt komend jaar nog duidelijk. Rijpstra verwacht dat in maart de resultaten bekend zijn van een onderzoek naar mogelijke vormen van samenwerking. Gerrit Goedhart, burgemeester van Noordwijkerhout, hield dinsdag nog een warm pleidooi voor een fusie.

Rijpstra wees op een recent onderzoek dat stelt dat gemeentelijke herindeling geen enkele invloed heeft op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiëncy. ,,Dat is natuurlijk koren op de molen van degenen die geen bestuurlijke fusie willen. Dat is hun goed recht en dat geluid mag ook worden gehoord.’’