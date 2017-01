Vissen met pulstuig brengt geld in laatje

Archieffoto Vissen met elektrische pulsen levert meer op.

DEN HELDER - Omschakeling van de boomkor- naar pulsvisserij heeft economische consequenties, meldt Yvonne Fernhout van onderzoeksinstituut Imares.

Door Arie Booy - 6-1-2017, 10:44 (Update 6-1-2017, 11:57)

Pulsvisserij is kosten-effectiever en zorgt voor een hogere winst, zo blijkt. In 2014 was volgens Imares het nettoresultaat van pulsvisserij in totaal zeventien miljoen euro, tegenover een mager resultaat bij boomkorvissers.

Kostenbesparing door de redelijk nieuwe visserijtechniek komt vooral door een lager gasolieverbruik. Dat kan bijna de helft schelen per vaardag.

Groen licht voor vissen met elektriciteit

Er mogen toch meer Nederlandse vissers met elektriciteit gaan vissen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Lees verder...

Naast de hogere nettowinst voor de eigenaar, profiteren bemanningsleden bij pulsvisserij heeft Imares uitgedokterd. Hun inkomen is immers afhankelijk van besomming (opbrengsten) en brandstofkosten. Dit verschil is hoger bij de pulsvisserij dan bij vissen met een boomkor.

Met de pulstechniek is met name de tong makkelijker te vangen. Volgens Fernhout is een sterk toegenomen vraag naar tongquota waar te nemen.

Daardoor is de huurprijs gestegen van zestig eurocent per kilogram in 2012 tot 3,38 euro per kg in 2015. Dit kan voor sommige visserijen, die afhankelijk zijn van de huur van tongquotum, juist tot hogere kosten leiden.

Verschuiving

Naast economische effecten heeft de omschakeling ook gezorgd voor een verschuiving van visgebieden. Hier zijn twee redenen voor: ten eerste is het nu mogelijk om te vissen in gebieden die eerder door boomkorvissers door de zachtere bodem niet konden worden bevist.

Ten tweede is vissen met pulstechniek meer gericht op tong. Deze vis bevindt zich overwegend in andere gebieden dan schol. Het resultaat is een westwaartse verplaatsing richting Engelse kust.