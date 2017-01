D66 Teylingen stelt vragen over voorgenomen bezuiniging bij Leidsch Dagblad

Rose Marie Keijzer.

TEYLINGEN - D66 Teylingen wil dat burgemeester en wethouders gaan praten met de uitgever van het Leidsch Dagblad. De directie van Holland Media Combinatie, dat onderdeel is van TMG, is van plan om ongeveer een kwart van de journalisten te ontslaan om geld te besparen. Raadslid Rose Marie Keijzer stelt er schriftelijke vragen over.

Door Annelies Karman - 7-1-2017, 13:21 (Update 7-1-2017, 13:34)

,,Heeft het college al contact gehad met het TMG-concern om te vragen of de verslaglegging over de Teylingse politieke zaken is gegarandeerd en hoe dan wel?’’, schrijft ze. Zo niet, dan wil het raadslid dat het college dat alsnog doet.

Keijzer schrijft als toelichting: ,,Een belangrijk onderdeel van het journalistieke werk is de controle op de democratie. Deze wordt in onze regio en in Teylingen in belangrijke mate uitgevoerd door de regionale redactie van het Leidsch Dagblad.’’

Op oudejaarsdag werd bekend dat, als het aan de directie ligt, bij de regionale kranten van TMG een kwart van de journalisten hun baan verliezen. Dat zijn 45 van de 185 voltijd arbeidsplaatsen. Het plan is onderdeel van een besparing van negentig miljoen euro.