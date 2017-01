Jongen beroofd van tas met spaarpot in Noordwijkerhout

Foto: Facebook Politie Bollenstreek-Noord Deze spaarpot werd zondagmiddag van een 12-jarige jongen in Noordwijkerhout gestolen.

NOORDWIJKERHOUT - Een 12-jarige jongen is zondagmiddag rond kwart voor zes op het Landbouwplein in Noordwijkerhout door twee mannen beroofd van zijn tas. In de tas zat een ING-spaarpot met daarin al het spaargeld van de tiener.

Door Internetredactie - 8-1-2017, 23:01 (Update 8-1-2017, 23:01)

Dat schrijft de politie Bollenstreek-Noord op Facebook.

De roof werd gepleegd bij de vuilnisbakken naast de winkelwagens. De daders renden daarna weg in de richting van het Marktplein.

Het gaat volgens de politie om twee jongens van tussen de 16 en 18 jaar. Een van hen is 1.70m tot 1.80m lang en droeg een zwartje jas met een capuchon over zijn hoofd, een spijkerbroek en bruine schoenen. De andere dader is een stuk kleiner. Hij droeg een jas met een capuchon met bontkraag en Nike-schoenen.

Wie meer weet, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.