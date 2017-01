Kippen als schoffelmachine in de lelieteelt

Foto Hielco Kuipers Niels Heemskerk in de kas tussen de kippen.

DUIN- EN BOLLENSTREEK - De Duin- en Bollenstreek is al decennialang een belangrijke wereldwijde leverancier van bloembollen en snijbloemen. Die positie hebben telers en exporteurs niet zomaar bereikt, maar te danken aan constante evaluatie en vernieuwing. Leidsch Dagblad duikt de wereld in van landbouwinnovatie en onderzoekt elke week een innovatief of vernieuwend initiatief of idee. Voor de aflevering van vandaag gaan we op bezoek bij leliekwekerij Lilies of Life uit Rijnsburg.

Door Roza van der Veer - 9-1-2017, 9:57 (Update 9-1-2017, 9:57)

In de kas aan de Kloosterschuurlaan wordt hard gewerkt. Met de hand worden lelies gesneden en vervolgens in vijftallen op een lopende band gelegd. Machinaal worden de lelies ontdaan van de onderste bladeren, netjes afgesneden en voorzien van een elastiek.

Niels Ravensbergen zet ze in een hoes en vervolgens in het water. Klaar om te worden verkocht, net zoals de negen miljoen andere lelies die de familie Ravensbergen jaarlijks teelt op de in totaal 4,5 hectare glas in Rijnsburg. „Allemaal bijzondere en kleine Aziatische en LA hybride soorten, zonder geur. Allemaal gekkigheid die voor een wauw-effect in een boeket zorgt”, aldus Gerben Ravensbergen die samen met zijn broer Jaap, neef Niels en achterneef Paul eigenaar is van het bedrijf.

Onder de machine staan twee kratjes met stro. In een van de kratjes liggen twee kakelverse, nog warme eieren. Gelegd door de kippen die sinds enige maanden in de kassen aan de Kloosterschuurlaan rondscharrelen en onkruid wegpikken. „We gebruiken al weinig onkruidbestrijdingsmiddelen maar dat is met 50 tot 75 procent verminderd. De kippen eten onkruid als muurt maar woelen ook de grond om. Vooral als de freesmachine is langs geweest en de grond leeg ligt, gaan de kippen er overheen. Ze woelen het kiemende onkruidzaad los. Het zijn gewoon continue schoffelmachines”, zegt Ravensbergen.

De Rijnsburgers waren aanvankelijk wat huiverig om kippen tussen de lelies te laten lopen. Bij een bezoek aan een teler in het Westland bleek dat die angst ongegrond was. De eerste kippen werden aangeschaft en vervolgens kwamen er nog vijf bij.

Kippen die na anderhalf jaar door de legindustrie zijn afgedankt en bestemd waren om te worden verwerkt tot slachtafval. „Ze kwamen half kaal binnen en met witte kammen”, aldus Ravensbergen terwijl hij op de dikke kippen met vuurrode rechtopstaande kammen wijst. „Ze zijn helemaal opgeknapt.”

Aanvankelijk werden de kippen in een hok gehouden. Dat bleek onpraktisch want het hok moest worden schoongehouden en geregeld verplaatst. „Ze lopen nu los tussen de lelies en slapen op de verwarmingsbuizen. Af en toe pikken ze wel aan een leliebol maar dat levert geen echte schade op. We zien dat de dieren gezonder zijn en geen ruzie meer maken. We voeren ze bij als ze minder eieren gaan leggen.”

De kippen passen bij de filosofie van het Rijnsburgers om zoveel mogelijk zonder chemische middelen te telen. „We geloven niet in een industriële teelt in een steriele omgeving. Je houdt bacteriën en schimmels nooit buiten. Bovendien kost het veel geld en roept weerstand op bij het publiek. We zien meer in een gezonde bodem als een buffer tegen plagen en ziektes. We stomen de grond al jaren niet meer waardoor er niets doodgaat. We geven alleen mest en zorgen voor een gezond bodemleven.’’

De lelies bij Lilies of Life groeien het hele jaar uitstekend en ook de kippen gedijen. ,,Ik vergelijk het biologisch evenwicht in de kas altijd met een mens die voorhoofdholte-ontsteking krijgt. Je kunt dat best eenmalig oplossen met een kuurtje van de dokter, maar als het drie keer per jaar terugkomt, dan kun je beter aan de weerstand werken.”

Of er nog meer kippen komen, weet Ravensbergen niet. „Misschien kwartels, want die eten de brandnetels die de kippen niet lusten.” En bijkomend voordeel zijn de bijzondere eitjes die de kwartels leggen. „We eten nu in de pauze al geregeld eieren”, lacht de lelieteler terwijl hij de eiersnijder op zijn bureau laat zien. „Er is zelfs een nieuwe waterkoker voor de thee gekocht omdat de oude wordt gebruikt voor het koken van eieren. Gewoon twee keer aanzetten en klaar.”

