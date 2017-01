Meer hulpaanvragen bij Grip op de Knip

Archieffoto Steeds meer Katwijkers hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

KATWIJK - Grip op de Knip heeft in Katwijk fors meer aanvragen voor hulp gekregen. Waar de vrijwilligersorganisatie in 2015 71 verzoeken kreeg voor hulp bij het orde brengen van de financiën, daar steeg dit aantal vorig jaar tot 108.

Door Peter van der Hulst - 9-1-2017, 9:59 (Update 9-1-2017, 9:59)

,,Het klinkt raar als we zeggen dat wij er blij mee zijn, maar we bedoelen daarmee dat men de weg naar ons weet te vinden’’, zegt voorzitter Aad van der Hout in een persbericht van Grip op de Knip Katwijk.

Van der Hout denkt dat er nog veel meer mensen in de gemeente zijn die moeite hebben om rond te komen. Volgens de voorzitter gaat het om zo’n 1500 gezinnen. ,,De statistieken vertellen dat er nog veel meer mensen geholpen zouden kunnen worden. Ze moeten zich dan wel melden’’, aldus de voorzitter in de nieuwsbrief van de vrijwilligersorganisatie.

Komen inwoners van Katwijk voor hulp in aanmerking, dan wordt die geboden door zogeheten ’maatjes’. Die stippelen met de hulpvragers een koers uit. ,,We helpen zo niet alleen individuen, maar ook de maatschappij’’, aldus Van der Hout. Er worden nog maatjes gezocht. Meer informatie via: www.gripopdeknipkatwijk.nl