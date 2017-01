Koffiekraam tegen diefstal op station Sassenheim

Foto Hielco Kuipers Richard Heus staat dagelijks met zijn vijftig jaar oude bus bij het station van Sassenheim.

SASSENHEIM - Het heeft even geduurd, maar na drie jaar lobbyen voor een koffiekar op station Sassenheim is hij daar eindelijk. ,,De aanhouder wint’’, zegt Richard Heus, eigenaar van Koffieheus.

Door Roy Hazenoot - 9-1-2017, 10:00 (Update 9-1-2017, 10:10)

’Ik ben een ondernemer. Het is mooi meegenomen dat de criminaliteit daalt’

Niet alleen Heus kon niet wachten op de komst naar Sassenheim, ook de Teylingse gemeenteraad onder aanvoering van VVD-raadslid Robin Konings vond het hoog tijd voor een extra paar ogen op het, behalve tijdens de ochtend- en avondspits, verlaten station.

Al jaren wordt de treinhalte geteisterd door fietsdiefstallen. Zo zijn sinds de opening in december 2011, volgens officiële cijfers, bijna 350 fietsen ontvreemd en twintig dieven aangehouden.

Ondanks maatregelen van de gemeente zoals de inzet van lokfietsen, extra surveillance en spandoeken bleef het aantal diefstallen met zestig stuks in 2016 onverminderd hoog.

Misdaadbestrijder

De Teylingse politiek vestigt nu zijn hoop op Heus. ,,Ik wil niet te boek staan als misdaadbestrijder, maar het is wel een bijkomend voordeel dat de criminaliteit daalt’’, weet de koffieondernemer. Sinds anderhalf jaar staat hij met een kar op station Hillegom, waar hij koffie, croissants en snoepgoed verkoopt. ,,De burgemeester van die plaats heeft gezegd dat fietsdiefstal en vandalisme daar is afgenomen.’’

Heus vervolgt: ,,Maar ik ben geen oppasser of bewaker. Ik ben gewoon een ondernemer en het is voor de gemeente mooi meegenomen dat door mijn komst de sociale controle wordt vergroot.’’

Andere ondernemers

Hoe lang de eigenaar van Koffieheus bij het station kan staan, is nog de vraag. De vergunning loopt tot 30 juni dit jaar. Daarna wordt gekeken of het concept een succes is en mogen vervolgens ook andere ondernemers zich aanmelden om het begeerde plekje te bemachtigen.

De eerder genoemde ’officiële criminaliteitscijfers’ staan bij de Teylingse politiek ter discussie. Raadslid Sybrinne de Vries van het CDA merkt op in vragen aan het college van burgemeester en wethouders dat de cijfers ’mogelijk een vertekend beeld geven’.

Aangiftebereidheid

De statistieken zijn namelijk afgeleid van het aantal aangiftes. Slachtoffers die via de website van de politie melding maken, krijgen te lezen dat er geen onderzoek komt. ’De reden is dat de aanpak van andere misdrijven voorrang krijgt. Dit is afgesproken met het openbaar ministerie’, zo staat in de toelichting.

B en W erkennen dat dit de aangiftebereidheid kan ondermijnen, maar dat zij daar weinig aan kunnen doen, omdat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de verwerking van aangiftes. Wel gaat het college in gesprek met de politie over de tekst die aangevers te zien krijgen.