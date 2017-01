KiesKatwijk wil onderzoek overheidssteun aan krant

KATWIJK - Jaap Haasnoot, fractievoorzitter van KiesKatwijk, wil dat het gemeentebestuur in regionaal verband gaat onderzoeken of financiële steun aan het Leidsch Dagblad mogelijk is. Donderdag dient hij daarover een motie in tijdens de Katwijkse gemeenteraadsvergadering.

Door Alieke Hoogenboom - 9-1-2017, 16:57 (Update 9-1-2017, 16:57)

De aangekondigde reorganisatie bij de regionale kranten, waaronder het Leidsch Dagblad, van moederbedrijf Telegraaf Media Groep (TMG), is aanleiding voor zijn verzoek. In het plan van de directie verdwijnt een kwart van de journalisten, 45 van de 185 banen (fte). Volgens Haasnoot een slechte zaak voor de kwaliteit en kwantiteit van de berichtgeving over de regio.

Hij ziet de vrije pers als ’waakhond’ van de democratie en is bang dat bezuinigingen bij de krant het lokaal bestuur niet ten goede komt. ’De krant is weliswaar een bedrijf maar de pers vervult ook een maatschappelijke functie’, schrijft hij in een persbericht. ’Een betrouwbare informatievoorziening wordt steeds belangrijker in een complexe maatschappij waarbij beïnvloeding en manipulatie via nepnieuws of via desinformatie steeds vaker voorkomt’.

Directe en indirecte financiële steun aan het bedrijfsleven is in Katwijk al aan de orde, stelt hij. Voorbeelden zijn volgens hem subsidies die worden verstrekt aan de toeristische sector en het Ondernemershuis. Maar ook geld dat in infrastructuur wordt gestoken - zoals investeren in het beweegbaar houden van bruggen, zodat bedrijfstransport over het water door kan gaan - geeft hij als voorbeeld. Daarnaast wordt lokale pers al gesteund door advertentieruimte voor gemeentepagina’s en omroepen ontvangen subsidies.

Volgens Haasnoot moet wel worden voorkomen dat door financiële steun de onafhankelijkheid van de pers in gevaar komt. Hij stelt voor dat het onderzoek in samenwerkingsverband Holland Rijnland wordt uitgevoerd.