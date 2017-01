’Succesvolle’ samenwerking hulpverleners ook in 2017

VOORHOUT/WARMOND - De speciale teams in Warmond en Voorhout waarin armoedebestrijders, wijkverpleegkundigen en andere hulpverleners samenwerken, krijgen ook dit jaar een vervolg. De in mei 2016 van start gegane proef is een succes, zo blijkt uit een evaluatie.

Door Roy Hazenoot - 10-1-2017, 7:04 (Update 10-1-2017, 7:04)

Bij het zogeheten ’sociaal team’ kan een hulpbehoevende via één contactpersoon verschillende hulpverleners toegewezen krijgen. Hierdoor moet het voor inwoners van Voorhout en Warmond makkelijker worden de juiste zorg te krijgen.

Dit principe lijkt te werken. Medewerkers van de teams zeggen dat de samenwerking tussen...