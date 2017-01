Staatssecretaris Van Rijn zet Katwijk opnieuw onder druk om Wmo

KATWIJK - De gemeente Katwijk is opnieuw op de vingers getikt door staatssecretaris Martin van Rijn (volksgezondheid, welzijn en sport). Hij vindt dat het gemeentebestuur ’onvoldoende gehoor’ geeft aan zijn oproep de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan te passen.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 9-1-2017, 17:30 (Update 9-1-2017, 17:48)

Van Rijn kondigt in een brief aan dat hij een ’aanwijzingsprocedure’ start. Katwijk krijgt acht weken de tijd om uitleg te geven over de ’ernstige tekortkomingen’ die door de staatssecretaris zijn vastgesteld. Aan de hand daarvan bepaalt Van Rijn of...